Incêndio em Monchique mobiliza 10 meios aéreos e quase duas centenas de bombeiros

Um incêndio está neste momento a lavrar em Monchique e mobiliza já dez meios aéreos. De acordo com o site da Proteção Civil, o alerta para o incêndio foi dado às 15:11 na localidade de Chã da Casinha.

De acordo Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, cerca das 17:00, 171 bombeiros de corporações “de todo o Algarve”, apoiados por 52 viaturas e duas máquinas de rasto combatiam as chamas. O incêndio está a lavrar uma zona de mato.

O CDOS de Faro adiantou ao Observador que, neste momento, não há casas nem populações em risco e que o incêndio está a lavrar numa zona “de muito vento e difíceis acessos”.

A serra de Monchique foi palco do pior incêndio do ano passado. O incêndio na serra algarvia rebentou com a onda de calor de agosto do ano passado e demorou uma semana a ser dominado. Arderam mais de 20 mil hectares.

