Kasper Hjulmand assume seleção da Dinamarca após o Euro2020

Kasper Hjulmand, antigo treinador de Nordsjaelland e Mainz, vai assumir o comando da seleção da Dinamarca após o Euro2020, rendendo o norueguês Age Hareide, que termina contrato após a competição, anunciou esta quarta-feira a Federação Dinamarquesa de futebol.

Hjulmand, de 47 anos, está atualmente sem clube e tem no currículo a conquista de um campeonato da Dinamarca, em 2011/12, com o Nordsjaelland, clube em que fez grande parte da sua carreira.

O treinador dinamarquês assinou um contrato de quatro anos, que entra em vigor em 1 de agosto de 2020, e vai liderar a seleção escandinava no Mundial2022, no Qatar, e no Euro2024, na Alemanha.

Até ao Euro2020, Hjulmand irá assumir um cargo de consultor da federação dinamarquesa.

No apuramento para a fase final da prova, a Dinamarca ocupa para já o segundo lugar do Grupo D, com cinco pontos, menos cinco que a líder República da Irlanda, embora tenha menos um jogo disputado.

O norueguês Age Hareide está no comando da Dinamarca desde 2016 e apurou a equipa para a fase final do Mundial2018, que decorreu na Rússia, tendo alcançado os oitavos de final.

