Madonna: “Não vou deixar Lisboa”

Dizer que Madonna viveu e vive em Lisboa é estar parcialmente certo: a cantora norte-americana está permanentemente em trânsito, tendo adicionado a nova morada na capital portuguesa a estadias regulares em Londres e Estados Unidos da América, por exemplo. Porém, o mediatismo em torno da sua vida em Portugal tem sido grande e até tem dado azo a algumas polémicas, como os lugares de estacionamento a que teve direito, a tentativa de filmar um teledisco com um cavalo no interior de um palácio e a declaração de que Lisboa é uma cidade “medieval” e algo “fechada”.

A última declaração sobre Lisboa tinha sido feita por Madonna em entrevista ao jornal norte-americano The New York Times, onde opunha alguma solidão que sentiu na capital portuguesa à inspiração artística que resultou do convívio com artistas nacionais e lusófonos em Lisboa. Esse convívio tê-la-á alegadamente influenciado na composição do seu novo disco, Madame X, que chega às lojas de discos e plataformas de streaming esta sexta-feira, 14 de junho. Agora, Madonna voltou a falar de Lisboa. Em declarações à revista Visão, a cantora garantiu que não planeia abandonar Portugal — pelo menos em definitivo — tão cedo:

Não vou deixar Lisboa, o meu filho ainda joga futebol no Benfica, tenho lá uma casa, e ando para trás e para a frente. Vivo na Tap Air Portugal, é o meu lar”, referiu.

Este anúncio, feito por Madonna em declarações à revista portuguesa, integra uma entrevista que será publicada na íntegra na edição impressa da Visão que sai à quinta-feira. A newsmagazine nacional revelou, contudo, um primeiro teaser da entrevista, em que Madonna falará da “sua vida em Lisboa”, da “música” e das “causas que a movem”. Madonna garantiu ainda sentir-se “inspirada por esta melancolia e sentimento da guitarra portuguesa e da morna”.

