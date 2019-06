Morreu Aureliano Veloso, antigo presidente da câmara do Porto e pai de Rui Veloso

Aureliano Veloso era pai do músico e cantor Rui Veloso, e foi o primeiro presidente democraticamente eleito para a autarquia do Porto após o 25 de abril. Foi eleito como independente pelo PS, nas primeiras eleições autárquicas realizadas no país, governando a cidade entre 1977 e 1980. Em 2011, foi agraciado com a Medalha Municipal de Honra da cidade do Porto.

“O engenheiro Aureliano Veloso é uma figura de um enorme relevo na vida cívica da cidade do Porto. Liderando a lista do Partido Socialista, foi o primeiro presidente eleito após o 25 de abril, sendo uma referência para todos os socialistas do Porto”, afirma Manuel Pizarro, presidente da Federação Distrital do Porto do Partido Socialista, numa nota de imprensa.

Para o líder da Distrital do Porto do PS, “o seu irrepreensível percurso profissional e político tornam-no credor da admiração de todos os portuenses”. Pizarro destaca que, “embora o Engenheiro Aureliano não seja natural do Porto, radicou-se na nossa cidade ainda muito jovem, manifestando sempre um enorme apego aos valores da Invicta. Também por isso, o Porto não o esquecerá”, assegura.

“No Partido Socialista, Aureliano Veloso será sempre recordado pela dedicação e afetividade que entregou à cidade do Porto”, conclui Manuel Pizarro.

Segundo o JN, cerimónias fúnebres realizam-se esta quinta-feira, pelas 16h30 no Tanatório de Matosinhos.

