Oficial: Rafa renova com o Benfica até 2024

Depois de Pizzi e muito provavelmente antes de André Almeida, o Benfica anunciou esta quarta-feira mais uma renovação: após a melhor temporada da carreira, Rafa renovou contrato com os encarnados até 2024.

“A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa, nos termos e para o efeito do disposto no artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários, que renovou o contrato de trabalho desportivo com o atleta Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva (Rafa) por mais 3 (três) épocas desportivas, ou seja, até 30 de junho de 2024, tendo a cláusula de rescisão sido atualizada para o montante de € 80.000.000 (oitenta milhões de euros)”, informou a SAD das águias em comunicado à CMVM.

Contratado ao Sp. Braga no final do mercado de verão de 2016 por 16,4 milhões de euros, depois de se ter sagrado campeão europeu de seleções em França, o avançado de 26 anos cumpriu a terceira temporada na Luz com um rendimento sem precedentes na carreira. Ao todo, o jogador nascido em Vila Franca de Xira que passou por Povoense, Alverca e Feirense na sua formação fez um total de 44 jogos e 21 golos, sendo decisivo em encontros fundamentais para o título dos encarnados como a vitória no Dragão frente ao FC Porto e os triunfos na Luz com V. Setúbal e Portimonense.

Depois de ter terminado a época com cinco golos nos últimos quatro encontros do Campeonato, Rafa foi aposta de Fernando Santos para a Liga das Nações, ganhando mais um título ao serviço da Seleção Nacional.

