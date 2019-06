Os detalhes do acordo secreto com o México que Trump queria esconder, mas que uma fotografia revelou

Donald Trump afirma desde domingo que acordou com o México elementos “secretos” não divulgados para além do pacto migratório de sexta-feira. O México negou que tivesse acordado com os EUA algo mais para além do que já tinha sido anunciado. A Casa Branca não adiantou detalhes sobre o assunto. Afinal, em que é que ficamos? Confrontado com a possibilidade de estas “informações por revelar” nem existirem, Trump retirou do seu bolso um papel dobrado que fez questão de exibir na terça-feira perante os jornalistas na Casa Branca.

Depois de falar em detalhes secretos não divulgados, o presidente norte-americano terá pensado que assim permaneceriam. Mas um fotógrafo do Washington Post tirou uma fotografia que revela o conteúdo parcial do documento.

“the Government of Mexico will take all necessary steps under domestic law to bring the agreement into force with a view to ensuring that the agreement will enter into force within 45 days.” @realDonaldTrump #Mexico agreement. Second photo flipped @washingtonpost @postpolitics pic.twitter.com/lWuJU9bpYK — Jabin Botsford (@jabinbotsford) June 11, 2019

“O Governo do México vai tomar todos os passos necessários de acordo com a lei local para fortalecer o acordo com vista à sua entrada em vigor dentro de 45 dias”, escreve o fotógrafo Jabin Botsford no seu Twitter, com base no que conseguiu decifrar a partir da imagem. Botsford divulgou a fotografia original e uma segunda imagem virada ao contrário para facilitar a leitura.

Uma outra imagem revelada pelo site de notícias White House Watch mostra alguns detalhes do acordo. “Tal acordo permitiria… obrigações legais locais e internacionais, um compromisso onde cada parte aceitaria o retorno e o processamento do estatuto de refugiados, de migrantes que atravessaram o território do país”, escreve o editor do jornal no Twitter. A folha parece ainda conter assinaturas (parcialmente visíveis no topo da imagem).

EXCLUSIVE: Visible on Trump’s paper: "such agreement would… party’s domestic and international legal obligations, a commitment under which each party would accept the return and process refugee status claims, of third-party nationals who have crossed that party’s territory” pic.twitter.com/FzSkpa5w88 — Dan Froomkin (@froomkin) June 11, 2019

“Este é o acordo que todos dizem que eu não tenho. Vou deixar o México anunciá-lo no momento certo”, declarou Trump, enquanto exibia o papel à porta da Casa Branca. “Esta é uma página de um muito longo e bom acordo entre os EUA e o México. Dou-vos a minha palavra: o acordo está aqui mesmo”, acrescentou.

Entretanto, o Governo mexicano levantou um pouco o véu e falou sobre o documento. O ministro dos Negócios Estrangeiros mexicano, Marcelo Ebrard, adiantou em conferência de imprensa que o acordo assinado na semana passada dá ao México 45 dias para provar que consegue reduzir a migração.

Se os EUA entenderem que o México não conseguiu alcançar as metas definidas, Trump poderá levar a cabo um novo acordo, revelou o ministro. Mas Ebrard diz que não concordou com isso. “(O acordo) seria aplicado se falharmos e se aceitarmos o que eles nos dizem”, declarou Marcelo Ebrard, citado pelo Washington Post.

O pacto migratório EUA-México: o que diz e em que consiste

O acordo assinado pelos dois países na sexta-feira decreta que o México terá de controlar o fluxo de migrantes que tentam entrar no território norte-americano. O Governo mexicano terá também de reforçar a fronteira sul do país com 6.000 agentes da Guarda Nacional. Em troca, Trump suspende as sanções e taxas de 5% sobre produtos mexicanos que tinha ameaçado aplicar na segunda-feira.

A assinatura do acordo foi anunciada na sexta-feira pelo presidente norte-americano no Twitter. “Informo que os Estados Unidos da América chegaram a acordo com o México. As tarifas previstas para serem aplicadas pelos EUA ao México na segunda-feira ficam assim indefinidamente suspensas. Em troca, o México concordou tomar fortes medidas para inverter o fluxo de migrantes”, escreveu Trump.

I am pleased to inform you that The United States of America has reached a signed agreement with Mexico. The Tariffs scheduled to be implemented by the U.S. on Monday, against Mexico, are hereby indefinitely suspended. Mexico, in turn, has agreed to take strong measures to…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 8, 2019

“Isto está a ser feito para reduzir consideravelmente ou eliminar a imigração ilegal que chega do México para os Estados Unidos. Detalhes do acordo serão revelados pelo Departamento do Estado”, explicou ainda o líder da Casa Branca.

O acordo foi depois confirmado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros mexicano. “O México tomará medidas decisivas para desmantelar as organizações de contrabando e tráfico, bem como as suas redes ilícitas de transporte e financiamento”, garantiu Marcelo Ebrard no seguimento da assinatura do pacto.

