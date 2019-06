PJ faz buscas a 18 Câmaras Municipais no norte e centro do país

A Polícia Judiciária avançou esta quarta-feira com meia centena de buscas domiciliárias e não domiciliárias em autarquias, entidades públicas e empresas, associadas a um esquema fraudulento “da viciação de procedimentos de contratação pública, com vista a favorecer pessoas singulares e coletivas”, segundo comunicado enviado às redações. A PJ, que voltou à câmara de Barcelos, cujo presidente foi detido há uma semana, fala por exemplo na contratação fraudulenta de ex-autarcas como consultores, beneficiando assim do seu conhecimento. Poderão estar em causa vários crimes económicos.

A operação da PJ, com o nome de código “Rota Final”, está a ser feita por inspetores da Diretoria do Norte com o apoio de vários departamentos de Investigação Criminal e da Diretoria do Centro. Em causa estarão crimes de corrupção, tráfico de influências, participação económica em negócio, prevaricação e abuso de poder que terão sido praticados nestas autarquias.

Mediante atuação concertada de quadros dirigentes de empresa de transporte público, de grande implementação em território nacional com intervenção de ex-autarcas a título de consultores, beneficiando dos conhecimentos destes, terão sido influenciadas decisões a nível autárquico com favorecimento na celebração de contratos públicos de prestação de serviços de transporte, excluindo-se das regras de concorrência, atribuição de compensação financeira indevida e prejuízo para o erário público. Também no recrutamento de funcionários se terão verificado situações de favorecimento”, lê-se no comunicado já citado.

Segundo a RTP, a viciação de concursos estará relacionada com a aquisição de serviços de transporte da empresa francesa Transdev, que iniciou atividade em Portugal em 1997 e que possui serviços de expresso, transporte urbano e interurbano.

Realizaram-se 50 buscas, domiciliárias e não domiciliárias, as quais envolveram 200 elementos da PJ, incluindo inspetores, peritos informáticos, financeiros e contabilísticos. Um total de 18 Câmaras Municipais foram objeto de buscas: Águeda, Almeida, Armamar, Belmonte, Barcelos, Braga, Cinfães, Fundão, Guarda, Lamego, Moimenta da Beira, Oleiros, Oliveira de Azeméis, Oliveira do Bairro, Sertã, Soure, Pinhel e Tarouca.

Por agora, a PJ ainda não avançou qualquer número de arguidos. A investigação prossegue para determinação de todas as condutas criminosas.

Há pouco mais de uma semana a PJ deteve o presidente do município de Santo Tirso, Joaquim Couto, a sua mulher, e o presidente do município de Barcelos — onde agora PJ voltou a fazer buscas — assim como o presidente do Instituto Português de Oncologia do Porto, naquela que ficou conhecida como a Operação Teia. Os quatro foram detidos por corrupção, tráfico de influências e participação económica em negócio no âmbito de contratação pública. Joaquim Couto e a mulher Manuela conseguiram construir um império de comunicação, eventos e marketing ao conseguirem contratos de mais de 1,4 milhões de euros da Câmara de Barcelos e do IPO do Porto. Desconhece-se para já se existe alguma relação entre a operação que decorre esta quarta-feira e a Operação Teia.

