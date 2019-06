Polícia londrina procura português suspeito de agredir mulher com vassoura e de a estrangular

Um português de 25 anos está a ser procurado no Reino Unido, por suspeitas de ter agredido uma mulher com uma vassoura, estrangulando-a de seguida. A informação é veiculada pela Polícia Metropolitana de Londres, que, em comunicado divulgado no seu site oficial (citado pelo Jornal de Notícias), revelou fotografias do homem, identificando-o como Omer dos Reis.

Um detetive da Polícia Metropolitana de Londres (MPS), Sam Bennett, alertou a população — através do site oficial da MPS — que quaisquer informações são bem-vindas, pedindo a quem tiver visto recentemente o português para entrar em contacto com as autoridades: “Gostaríamos de ouvir quem quer que possa saber o paradeiro de Dos Reis ou o possa reconhecer e saber para onde terá ido. É um cidadão português; tem piercings em ambas as orelhas e cabelo preto. Também tem duas estrelas negras tatuadas na clavícula e mede 1,65m”.

Estou certo que alguém irá reconhecer a fotografia de Dos Reis. Se o reconhecerem ou souberem do seu paradeiro, por favor liguem imediatamente à polícia, para o 999, colocando o código CAD 7246/25Jun18. Em alternativa, liguem para a [unidade] Crimestoppers, através do número 0800 555 111″, referiu ainda o detetive.

O ataque terá acontecido em junho do ano passado. Nesse mês, Dos Reis é suspeito de ter “atacado uma mulher com uma vassoura antes de a estrangular”. É também procurado por “ter feito ameaças à vítima — que conhecia”, informam as autoridades londrinas.

Continuar a ler