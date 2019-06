Portugal vai abrir embaixada na Costa do Marfim em 2020, diz Santos Silva

Portugal vai abrir em 2020 uma embaixada na Costa do Marfim, confirmou esta quarta-feira o ministro dos Negócios Estrangeiros no Parlamento, adiantando que o anúncio formal vai ser feito pelo Presidente da República durante a visita àquele país africano.

“Disse na Costa do Marfim quando lá estive, no mês passado, e o Presidente da República di-lo-á, com outra solenidade, amanhã [quinta-feira], quando iniciar a sua visita de Estado, que durante o ano de 2020 Portugal abrirá representação diplomática em Abidjan”, disse o ministro Augusto Santos Silva perante a comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas da Assembleia da República.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, chega esta quarta-feira à noite à Costa do Marfim para uma visita de Estado de dois dias destinada a reforçar as relações bilaterais.

Santos Silva respondia ao deputado Paulo Neves, do PSD, que saudou a prioridade atribuída a África na preparação da próxima presidência portuguesa da União Europeia (UE), no primeiro semestre de 2021, e o instou a “reforçar rapidamente a rede diplomática no continente africano”, citando uma série de países, entre os quais a Costa do Marfim.

O ministro defendeu uma resposta “mais gradualista”, declarando-se satisfeito por não ter fechado qualquer embaixada e, numa aparente referência a encerramentos de representações diplomáticas no passado, advertiu contra a contradição de “num momento fechar e no momento seguinte querer abrir às meias dúzias”.

Portugal e a Costa do Marfim estabeleceram relações diplomáticas em 1975 e, em 1989, foi aberta a embaixada portuguesa em Abidjan por ocasião de uma visita de Estado do Presidente Mário Soares. A embaixada portuguesa foi depois encerrada, em 2000, no quadro de uma reestruturação das missões diplomáticas e também devido à situação de instabilidade na Costa do Marfim.

Os dois países acordaram em 2015 abrir embaixadas em Lisboa e Abidjan, acordo que a Costa do Marfim aplicou em 2016 com a abertura de uma representação diplomática em Portugal.

