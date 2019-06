Reforço do serviço da CP na noite de Santo António

A Comboios de Portugal (CP) vai reforçar na madrugada de quinta-feira, na noite de festejos de Santo António, o serviço nas linhas de Sintra, Cascais e Azambuja, anunciou a transportadora.

A noite de Santo António atrai habitualmente milhares de pessoas ao centro de Lisboa para assistir às marchas e participar nos arraiais, o que motiva o condicionamento do trânsito no centro da cidade.

Tendo em conta a grande afluência de visitantes nesta noite, segundo um comunicado da CP, as ligações entre Lisboa e Sintra serão reforçadas, com partidas da estação do Rossio rumo a Sintra às 1h30, 2h00, 2h30, 3h00, 3h30, 4h00, 4h30, 5h00 e 5h30.

Na linha de Cascais, os comboios irão partir do Cais do Sodré em direção a Cascais às 2h30, 3h30 e 4h30.

Para a Azambuja os comboios vão partir de Santa Apolónia às 1h30 e 3h30.

Durante o dia desta quarta-feira irão acontecer os casamentos de Santo António e, já à noite, começa o desfile das 24 marchas populares.

A programação municipal das Festas de Lisboa começou no dia 1 de junho e terminam no dia 30.

Continuar a ler