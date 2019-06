Série 8 Gran Coupé. O anti-Panamera circula na Net

Não vai ser preciso esperar pelo final de Junho para conhecer a terceira carroçaria do novo topo de gama da BMW. Depois do Série 8 Coupé e Série 8 Cabrio, a marca alemã planeava apresentar o Série 8 Gran Coupé entre os dias 25 e 27 deste mês, durante evento BMW Group #NextGen, que se irá realizar nessa data no BMW Welt, em Munique. Sucede que, mais uma vez, as primeiras fotos oficiais do novo modelo foram vítimas de uma fuga, antes da prevista estreia mundial.

As três fotos que estão a circular na Internet mostram que a maior das berlinas desportivas da BMW assume na íntegra a frente do Coupé, sendo que, a partir do pilar B, começa a desenhar uma linha de tejadilho descendente, justificando a denominação (Coupé). Ainda assim, arriscamos antecipar que o acesso aos lugares posteriores será mais fácil do que o oferecido, por exemplo, pelo rival Mercedes-AMG GT 4 Portas.

Com um perfil imponente – afinal de contas, sempre são mais de 5 metros de carro –, o novo Gran Coupé evolui com elegância para a traseira, não faltando sequer as portas sem aro. Atrás, mantêm-se as linhas atléticas que têm caracterizado as últimas criações da marca.

Quanto a motores, por enquanto nada se sabe oficialmente, ainda que seja lógico esperar que o Gran Coupé venha a montar os mesmos motores a gasolina e gasóleo, de seis e oito cilindros, que equipam a variante de duas portas. Mas vamos ter de esperar mais um pouco para saber quando é que o Grand Coupé vai, também ele, ter direito a uma versão (ainda) mais desportiva, devidamente identificada pela sigla M.

Certo é que o desportivo de quatro portas, que coloca a BMW em posição para se bater com um trio de alemães (Porsche Panamera, Audi A7 e Mercedes-AMG GT 4 Portas), será lançado em Setembro. Chega a Portugal em Novembro.

