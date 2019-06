Casillas termina carreira e integra estrutura da SAD do FC Porto? Iker diz que “ainda não”

Ainda não estarão confirmadas a posição e as funções que o jogador vai desempenhar, mas o jornal desportivo O Jogo dá como certa a integração de Iker Casillas na estrutura da SAD do Futebol Clube do Porto, depois de o guarda redes espanhol ter decidido terminar a carreira. A decisão terá sido influenciada pelos médicos do jogador, que o desaconselharam a continuar nos relvados.

Mas nesta quinta-feira, no mesmo dia em que o diário desportivo avança com a notícia, o jogador espanhol escreveu no twitter que “não é bem assim”. Casillas recordou um tweet com cerca de um mês em que dizia que um dia terá de se retirar e que ele anunciará tal decisão quando chegar o momento. Diz também que esta sexta-feira terá uma reavaliação médica:

Lo mismo que este tweet de hace un mes salvo la parte de la revisión con el Doctor. Más que nada porque la tengo mañana. Abrazo a tod@s https://t.co/or8ObuBkjP — Iker Casillas (@IkerCasillas) June 13, 2019

Avança também O Jogo que Casillas, de 38 anos, que chegou ao Dragão em 2015, regressou à cidade do Porto na quarta-feira, ainda de férias, e que almoçou com o presidente do clube, Pinto da Costa, para discutir os detalhes da nova etapa profissional do guarda redes que entre 1999 e 2015 foi o número 1 do Real Madrid.

A confirmar-se a saída de Casillas, o FC Porto deverá procurar um novo guarda redes no mercado internacional.

Continuar a ler