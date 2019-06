Depois de “Chernobyl”, vêm aí duas novas série feitas pela HBO e pela Sky

Ainda não começou a ser rodada e já é tema de conversa. Tudo graças ao sucesso de “Chernobyl”, a série de sucesso que é resultado da mesma parceria de produção. “The Third Day” é a nova história transformada em produto televisivo pela americana HBO em colaboração com a britânica Sky. Só deverá ser estreada em 2020, mas já se sabem alguns detalhes.

Jude Law vai ser o protagonista desta série de seis episódios (produções com poucos episódios são uma das tendências atuais dos principais estúdios televisivos) que se passa numa ilha misteriosa ao largo da Grã-Bretanha. Law interpreta Sam, o homem que encontra os habitantes praticamente desconhecidos desta ilha. Toma contacto com os respetivos hábitos e rituais, conta o Hollywood Reporter que “a realidade mistura-se com a fantasia, antigos traumas regressam à mente de Sam” e “os conflitos com os habitantes da ilha começam”.

Pronta e à espera de ser estreada está “Catherine The Great”, minissérie de quatro episódios assinada também pela HBO e pela Sky. Como o título explica, esta é a história de Catarina, a Grande, a mulher que liderou o Império Russo entre 1762 e 1796. A protagonista é Helen Mirren, que no trailer de apresentação dá voz a frases como “há pessoas sem escrúpulos na Rússia, felizmente eu sou uma delas” ou “sobrevivi meio século num mundo que não me quer”.

“Catherine The Great” foi escrita por Nigel Williams, o autor do argumento da série “Elizabeth I”. A realização é de Philip Martin, que trabalhou (e continua a trabalhar) em “The Crown”. A estreia deverá acontecer no outono.

