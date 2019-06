Explosão em estação de hidrogénio pára vendas

Os automóveis eléctricos são a moda do momento, mas há várias formas de fazer chegar a electricidade aos motores. Actualmente, a mais usual passa por carregar a energia numa bateria, que pode pesar entre 400 ou 600 kg e, a partir daí, alimentar o motor. Uma alternativa, mais leve e mais prática por não necessitar de tanto tempo para recarregar, é produzir a electricidade a bordo a partir de hidrogénio, através de uma célula de combustível. Esta é a tecnologia que a Toyota domina (e prefere) e que seria mais popular caso fosse mais barata, o que os japoneses prometem acontecer em breve.

As células de combustível, ou fuel cells, essencialmente juntam o hidrogénio que transportam no depósito ao oxigénio que retiram do ar para formar água. Sucede que esta operação – o inverso da electrólise da água – liberta energia, que depois é utilizada para alimentar ao motor. É mais prático, pois abastecer de hidrogénio é muito mais rápido do que fornecer electricidade a uma bateria, sendo igualmente mais leve, uma vez que para uma autonomia de 600 km não é necessário arrastar mais de 600 kg, pelo menos com a actual tecnologia de acumuladores.

Contudo, o hidrogénio coloca alguns problemas, primeiro na produção se for gerado de forma não poluente (e com os 98% de pureza necessários para a fuel cell), e depois no armazenamento e transporte – duas soluções bastante dispendiosas e daí que não exista uma rede de distribuição na maioria dos países, a começar pelo nosso. Isto além dos riscos, pois à semelhança da gasolina – ou talvez um pouco pior –, o hidrogénio explode com alguma facilidade, caso se verifiquem certas condições. E foi exactamente o que aconteceu numa estação de abastecimento na Noruega.

A Uno-X, em Baerum, é uma das bombas deste país nórdico em que é possível abastecer com hidrogénio. E como por vezes acontece com as “bombas”, esta explodiu com algum aparato. Não é a primeira vez que uma estação explode, mas é a primeira vez que tal acontece com uma de hidrogénio, o que motivou desde logo alguma apreensão. As causas são ainda desconhecidas, ao contrário das consequências, que passaram pela destruição do local e dois feridos que se deslocavam nas proximidades num veículo não alimentado por hidrogénio. De acordo com a polícia, a explosão foi de tal forma violenta que fez disparar os airbags do veículo à distância, apenas com a deslocação de ar.

A hydrogen filling station in Sandvika a few km from my home just exploded. Airbags in nearby cars activated. The busy E18 and E16 intersection closed off. Long queues. People on the beach nearby are not allowed to leave the beach. https://t.co/lts8F4TT5x — Dag Øien (@dagoien) June 10, 2019

Outra das consequências foi a suspensão das vendas de veículos a fuel cell por parte da Toyota e da Hyundai, com as unidades já em circulação a estarem condenadas a parar, uma vez que os abastecimentos foram momentaneamente proibidos, até ao apuramento dos factos.

Não parece que este incidente, depois de apuradas as causas, possa beliscar a tecnologia, mas deverá levar a um incremento da segurança ao nível dos postos de abastecimento, pelo menos para atingir o mesmo nível dos veículos.

