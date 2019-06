Nuno Lopes na nova série do criador de “Casa de Papel”

Vai chamar-se “White Lines” e vai juntar o criador da famosa série espanhola “Casa de Papel”, Alex Pina, com os produtores da série britânica “The Crown”. A rodagem da nova aposta da Netflix já arrancou e esta quinta-feira foi revelado o elenco. Surpresa das surpresas: Nuno Lopes, o ator e DJ português, é um deles. A notícia foi confirmada pelo próprio há poucas horas nas redes sociais, onde Nuno Lopes pôs algumas fotografias da nova série acompanhadas da legenda: “É oficial!”.

Segundo o Hollywood Reporter, a nova produção do premiado criador de “Casa de Papel”, que se tornou a série da Netflix em língua não inglesa mais vista de sempre, vai ser rodada em Ibiza e conta a história da descoberta do corpo de um lendário DJ inglês que estava desaparecido há 20 anos, e cuja irmã agora quer perceber o que aconteceu.

Com 10 episódios de 60 minutos, a rodagem vai ser feita em várias localizações espanholas, como as ilhas baleadas de Maioria ou Ibiza, e terá como produtores, além de Alex Pina e Cristina López Ferraz, também os produtores de The Crown, Andy Harries y Sharon Hughff.

Além do português Nuno Lopes, o elenco vai contar com nomes como Laura Haddock (Guardiões da Galáxia), no papel principal, Marta Milans (Shazam!) Juan Diego Botto (Good Behavior), Daniel Mays (Rogue One), Laurence Fox (Victoria) e Angela Griffin (Turn Up Charlie, também da Netflix).

Os realizadores são Nick Hamm, Luis Prieto e Ashley Way, e a rodagem deverá decorrer até outubro.

Continuar a ler