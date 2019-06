“Porco chinês”. Analista do UBS causa ira na China com comentário bolsista

Foi um simples comentário bolsista, feito por um dos principais economistas do UBS — Paul Donovan — acerca de um indicador económico que dava conta de um ligeiro aumento da taxa de inflação na China. Mas a escolha de palavras feita pelo economista, conhecido pelo fino humor que normalmente emprega nos seus comentários bolsistas, levou a que o comenário se tornasse viral nas redes sociais na China, indignado milhares de cibernautas chineses e levando a que o economista tivesse de pedir desculpas publicamente.

“Os preços no consumidor na China subiram. Isto é, sobretudo, consequência dos porcos doentes”, começava por dizer Paul Donovan, indicando que alguns surtos de febre suína na China estavam a levar a uma escassez de carne de porco, fazendo subir os preços deste produto e, portanto, agravando a taxa de inflação global na economia.

O problema veio a seguir. Para indicar que este não era um indicador que devia preocupar os investidores internacionais em ativos chineses, Paul Donovan afirmou: “Porcos doentes. Isto é algo que interessa? Só interessa se você for um porco chinês”.

O comentário não ficava por ali — continuava, explicando que a subida dos preços da carne de porco só era algo preocupante para “alguém que come porco na China. Não é relevante para o resto do mundo, porque a China não exporta muitos produtos alimentares. A única relevância global que isto poderia ter era se a subida da inflação na China tivesse um impacto na política chinesa”.

Lido o comentário como um todo, o raciocínio de Paul Donovan fica mais claro. Mas os cibernautas chineses concentraram-se apenas na primeira frase, suspeitando que Paul Donovan estava a usar um trocadilho para insultar os cidadãos chineses.

A controvérsia chegou ao ponto de um site noticioso (ligado ao estado chinês), o Global Times, ter replicado os comentários e indicado que os cibernautas chineses queriam um pedido de desculpas oficial por parte do banco suíço UBS. O Global Times escreveu no Twitter que Donovan tinha usado linguagem “racista”.

#BREAKING UBS chief global economist Paul Donovan used distasteful and racist language to analyze China’s inflation in a recent UBS report, sparking uproar across Chinese social media. Chinese netizens called for an official apology from #UBS. pic.twitter.com/uTMR6wyj02

— Global Times (@globaltimesnews) June 13, 2019