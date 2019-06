Porta-voz da Casa Branca abandona cargo no final do mês de junho

Sarah Sanders vai abandonar o cargo de porta-voz da Casa Branca no final deste mês. O anúncio foi feito esta quinta-feira pelo presidente Donald Trump no Twitter, que a descreveu como “uma pessoa muito especial com talentos extraordinários, que fez um trabalho incrível”.

De acordo com Trump, a ainda porta-voz vai regressar ao seu estado natal, o Arkansas. “Espero que ela decida candidatar-se a governadora do Arkansas. Seria fantástica”, disse o presidente, que afirmou, erradamente, que Sanders esteve na Casa Branca durante três anos e meio. A responsável, que assumiu o cargo em 2017 depois da saída de Sean Spider, esteve em Washington durante dois anos e meio.

….She is a very special person with extraordinary talents, who has done an incredible job! I hope she decides to run for Governor of Arkansas – she would be fantastic. Sarah, thank you for a job well done!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 13, 2019