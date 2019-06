PR/Costa do Marfim: Marcelo Rebelo de Sousa chega a Abidjan com três horas de atraso

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, chegou esta quinta-feira a Abidjan com perto de três horas de atraso, para uma visita de Estado à Costa de Marfim que decorrerá até sexta-feira.

O chefe de Estado viajou a partir de Cabo Verde num Falcon da Força Aérea Portuguesa que aterrou no Aeroporto Internacional de Abidjan pelas 00:10 (1:10 em Lisboa), onde foi recebido, na pista, pelo ministro de Estado e da Defesa, Hamed Bakayoko, e por mais meia dúzia de ministros e outras autoridades costa-marfinenses.

Marcelo Rebelo de Sousa teve um breve encontro com as autoridades da Costa do Marfim e nas instalações interiores e exteriores do aeroporto tinha e à sua espera dezenas de chefes tradicionais, que cumprimentou um por um, acompanhado por Hamed Bakayoko.

À saída do aeroporto, o chefe do Estado saiu do carro para ir ao encontro de dezenas de jovens que se concentravam na beira da estrada com t-shirts onde se lia que “o honorável Touré Alpha Yaya”, que é deputado, “e a Associação de Jovens da Costa do Marfim saúdam sua excelência Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República de Portugal”.

“Marcelo, Marcelo”, gritavam alguns dos jovens por quem o Presidente passou, cumprimentando-os em passo rápido, e entrando novamente na viatura.

No percurso até ao hotel onde ficará instalado durante esta visita, havia bandeiras de Portugal e cartazes com a dar-lhe as boas-vindas numa língua local: “Akwaba”.

A sua chegada a Abidjan, capital económica da Costa do Marfim, estava prevista para as 21:20 (22:20 em Lisboa), e segundo o programa divulgado, Marcelo Rebelo de Sousa seria recebido pelo Presidente da República da Costa do Marfim, Alassane Ouattara, o que, a esta hora tardia, acabou por já não acontecer.

