Rede social Instagram e PlayStation Network com falhas (incluindo em Portugal)

Os serviços da rede social Instagram, propriedade do Facebook, e da plataforma Playstation Network, da Sony, estão com falhas de serviço em vários países da Europa e da América do Norte, confirma o serviço DownDetector.

O mapa do DownDetector mostra falhas na rede social Instagram, que estão a impedir vários utilizadores de publicar conteúdos.

As falhas no Instagram surgem no mesmo momento em que a Playstation Network também está a sofrer dificuldades.

Tanto num serviço como no outro, Portugal está entre os países onde estão a ser reportadas dificuldades.

Através do Twitter, a PlayStation reconheceu que “alguns utilizadores estão a sentir dificuldades quanto tentam entrar nas suas contas na PSN. Agradecemos a vossa paciência, enquanto investigamos o problema”.

