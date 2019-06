Uma sequela de “Bohemian Rhapsody”? “Isso não faz sentido”, diz Adam Lambert

“Isso não faz sentido e não ouvi nada sobre isso.” Foi assim que Adam Lambert respondeu às perguntas da NME sobre os rumores de que estaria a ser preparado um novo filme sobre os Queen.

“Bohemian Rhapsody”, que conta a história da banda liderada pelo vocalista Freddy Mercury, estreou no ano passado e revelou-se um dos grandes sucessos desta temporada de prémios. A biopic realizada por Byran Singer recebeu o Globo de Ouro de “Melhor Drama” e Foi galardoada com três Óscares nas categorias técnicas. O ator principal, Rami Malek, venceu nos Globos e nos Óscares.

Os rumores sobre uma eventual sequela terão surgido, de acordo com o The Independent, depois de declarações do realizador Rudi Dolezal à Page Six. Durante a entrevista, concedida em março passado, Dolezal disse que o empresário dos Queen, Jim Beach, teria planos para um novo filme, que começaria com o mítico concerto da banda de rock no Live Aid, no verão de 1983. Na altura, o realizador garantiu que essa possibilidade estava a ser seriamente discutida.

Lambert, que admitiu nunca ter ouvido falar nessa hipótese, disse duvidar que tal viesse a acontecer, até porque não faria qualquer sentido. “Não sei sobre o que é que seria o filme”, afirmou à NME.

