Vodafone. Internet volta funcionar depois de falha que afetou vários países europeus

Vários utilizadores portugueses da rede Vodafone ficaram sem internet, fixa e móvel, durante a tarde desta quinta-feira “devido a problemas técnicos”. As falhas terão começado por volta das 15h e fizeram-se sentir sobretudo no norte e centro do país, de acordo com o site downdetector.pt. O problema já terá sido resolvido, mas poderão ainda fazer-se sentir falhas no serviço.

Fonte oficial da Vodafone disse ao jornal ECO que “o serviço está a ser reposto gradualmente à máxima velocidade possível”.

Até ao momento não foi adiantada uma causa para o problema, que afetou outros países europeus além de Portugal, mas a empresa de telecomunicações garantiu no Twitter, em resposta a várias questões colocadas pelos utilizadores, que a “situação já se encontra em fase de resolução”.

Olá, devido a problemas técnicos, estamos com dificuldades nos nossos serviços fixo e móvel a nível nacional.

Esta situação já se encontra em fase de resolução.

Lamentamos todos incómodos causados e agradecemos pela compreensão. — Vodafone Portugal (@VodafonePT) June 13, 2019

Falha afetou outros países europeus

Os problemas na internet também se fizeram sentir noutros países europeus, como Irlanda, Reino Unido e Itália. Também no Twitter, a Vodafone portuguesa confirmou “a existência de uma falha técnica na rede internacional”.

Em Inglaterra, as zonas de Londres e Manchester parecem ter sido as mais afetadas, de acordo com o downdetector.co.uk. Em Edimburgo, capital da Escócia, também houve relatos de falhas no serviço da empresa de telecomunicações. Na Irlanda, as cidades onde os problemas mais se fizeram sentir foram Dublin e Cork. As falhas terão começado pelas 14h42. No Twitter, a Vodafone da Irlanda adiantou que está a “trabalhar para resolver este problema” e que dará novidades em breve.

Update: Our service teams are currently working on resolving this issue and we will provide updates shortly. We thank you for your patience as we work to get this fixed. — Vodafone Ireland (@VodafoneIreland) June 13, 2019

Em Itália, os problemas na internet fixa e móvel da Vodafone parecem ter afetado todo o país, fazendo-se sentir sobretudo nas grandes cidades.

