27 anos depois, Eddie Vedder reencontra fã com quem conversou madrugada fora

O cantor Eddie Vedder reencontrou uma fã com quem passou uma madrugada de conversa em 1993, mas com quem não manteve contacto. O vocalista dos Pearl Jam recordou essa noite num concerto no fim de semana passado em Amesterdão, na Holanda. O momento chegou aos ouvidos da mulher, a holandesa Valeska Custers, que depois de uma entrevista ao jornal Het Partool encontrou-se novamente com Eddie Vedder — 27 anos depois do primeiro encontro.

Conforme explicou a mulher ao jornal holandês, em 1993 Valeska Custers foi ao concerto dos Pearl Jam mas com a verdadeira ambição de assistir ao espetáculo da banda de abertura, os City Pig Unit. Enquanto estava nos bastidores, Eddie Vedder aproximou-se dela: “Gostas da minha nova tatuagem?”, perguntou o vocalista. Valeska Custers lembra-se de ter dito que sim: “Ele era extremamente tímido, mas senti mesmo uma ligação com ele”.

No concerto este fim de semana em Amesterdão, Eddie Vedder recordou que os dois ficaram a conversar até às três da manhã e que Valeska o levou de regresso ao hotel na bicicleta do irmão dela. Nunca mais se viram, mas aquele serão ficou na memória do cantor: “Lembro-me que o cabelo dela estava sempre a bater-me na cara. Tenho quase a certeza que ainda reconheceria o rosto dela se a visse”, confessou o artista.

Vinte e sete anos depois, Valeska Custers é casada e tem três filhos. Eddie Vedder também é casado com a ativista Jill McCormick e tem duas filhas. Mas, para a holandesa, o cantor é a sua verdadeira “alma gémea”: “Pensei em tentar encontrá-lo muitas vezes, mas não sabia como havia de o fazer. Seria ótimo se nos víssemos novamente. Parece-me que ele é a minha alma gémea”, contou Valeska em entrevista ao Het Partool.

Foi ao ler essa entrevista que Eddie Vedder convidou Valeska Custers e o marido para assistir a um concerto em Bruxelas. O casal aceitou o convite. E, tal como previa Eddie Vedder, mesmo ao fim de 27 anos, o artista foi capaz de reconhecer a amiga com quem partilhou um serão de conversas e passeios de bicicleta: “Ainda tens o mesmo sorriso”, disse ele a Valeska, conforme conta a Consequence of the Sound.

Afinal, Eddie Vedder também terá tentado reencontrar Valeska na altura, mas sem sucesso. É que, durante o passeio de bicicleta até ao hotel, o cantor ficou com a mochila da mulher e não se lembrou de a entregar depois da viagem. “Lembro-me de ter apontado a morada para tentar fazer isso. Não sei se ainda a tenho, mas sei que a mantive durante muito tempo, pelo menos”, contou o cantor.

