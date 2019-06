A National Geographic escolheu as 25 melhores fotos tiradas pelo mundo

A fotografia de uma pequena vila piscatória na Gronelândia, onde as casas foram pintadas de cores diferentes conforme a função que têm para a comunidade, foi a melhor tirada por viajantes pelo mundo fora de acordo com a National Geographic. A imagem é da autoria de Weimin Chu, que viajou até Upernavik durante três meses para um projeto pessoal sobre o estilo de vida na Gronelândia. A fotografia valeu-lhe um prémio de 7.500 dólares — o equivalente a cerca de 6.687 euros.

Esta e as outras 24 fotografias eleitas pela comunidade National Geographic foram consideradas “as mais poderosas” candidatas no concurso Travel Photographer of the Year. As imagens estão divididas nas categorias “Natureza”, “Cidade” e “Pessoas” e podem valer prémios monetários entre os 750 dólares (669 euros) e os 2.500 dólares (2.229 euros). Todas foram desvendadas na quinta-feira. E estão disponíveis para download caso queira usá-la no ambiente de trabalho do seu computador, tablet ou telemóvel.

Veja-as na fotogaleria.

