Boris Johnson pode ser uma cadeira vazia em debates na TV para a liderança do Partido Conservador

O favorito a suceder Theresa May na liderança do Partido Conservador britânico, Boris Johnson, poderá ser representado por uma cadeira vazia no debate entre os vários candidatos no Channel 4 caso recuse participar, anunciou aquele canal televisivo.

Boris Johnson, anterior ministro dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido, tem optado por uma estratégia de pouca interação com a imprensa — e os seus oponentes estão a usar isso como vantagem, tendo assinado um comunicado conjunto a comprometer-se com a participação num debate televisivo.

De acordo com o jornal britânico The Guardian, desde o início da campanha (após o anúncio da demissão de Theresa May), Boris Johnson só respondeu a seis perguntas de jornalistas — e tem recusado sucessivamente todos os pedidos da imprensa para dar entrevistas.

Esta quinta-feira, Johnson ganhou a primeira volta da eleição interna, reunindo 114 votos entre os 313 deputados conservadores que estão habilitados a votar. Os deputados do Partido Conservador vão participar numa série de votações com o objetivo de reduzir os candidatos a dois favoritos — que serão depois escolhidos pelos militantes do partido através de voto por correspondência.

Os oponentes de Johnson que ainda se encontram na corrida — Jeremy Hunt, Michael Gove, Dominic Raab, Sajid Javid, Matt Hancock e Rory Stewart — assinaram esta semana um comunicado em conjunto no qual se comprometeram a participar em debates televisivos.

“O próximo líder conservador, e primeiro-ministro, terá a tarefa crucial de unir o Reino Unido sob uma nova visão — não apenas para cumprir o Brexit, mas para definir o que vem depois”, lê-se no comunicado citado pela imprensa britânica.

“Esta corrida à liderança é uma oportunidade importante para debater, formar e definir as ideias que vão sustentar essas visões em competição. É por isso que nos comprometemos a participar nos debates televisivos no Channel 4 este domingo e na BBC na próxima terça-feira”, continua o comunicado.

Os vários candidatos já vieram falar publicamente sobre a opção de Boris Johnson de recusar contactar com os jornalistas, apelando diretamente à participação do candidato nos debates televisivos.

O atual secretário de Estado para o Desenvolvimento Internacional, Rory Stewart, um dos candidatos com menos votos, veio mesmo questionar o que é que Boris Johnson tem a esconder ao optar por não falar com jornalistas.

O porta-voz de Boris Johnson disse que o candidato está “em conversações” com as emissoras televisivas com vista à possível participação nos debates.

