Cátia Azevedo vence 400 metros em ‘meeting’ na Alemanha

A portuguesa Cátia Azevedo, atleta do Sporting, venceu esta sexta-feira os 400 metros do ‘meeting’ de atletismo de Dessau, Alemanha, com o tempo de 52,13 segundos, nova melhor marca nacional do ano.

A atleta lusa, de 25 anos, foi claramente a melhor em pista, relegando a alemã Ruth Spelmeyer para a segunda posição (53,12) e a sérvia Maya Ciric para a terceira (53,20).

Cátia Azevedo, que é a recordista nacional (com 51,63), aproximou-se consideravelmente da marca de acesso aos Mundiais de Doha, que vão decorrer no Catar no final de setembro e início de outubro. A Federação Portuguesa de Atletismo fixou como mínimo de acesso os 51,80 segundos, que ainda poderão ser alcançados nos próximos três meses (até 06 de setembro).

