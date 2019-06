Desistência de Matt Hancock reduz para seis os candidatos à sucessão de Theresa May

A eleição para a sucessão de Theresa May à frente do partido Conservador ficou agora reduzida a seis candidatos. O ministro da saúde, Matt Hancock, anunciou a sua desistência esta sexta-feira.

Thank you for all your support. I have decided to withdraw from the race to be the next leader of the Conservative Party. I will now look for the best way to advance the values we fought for. pic.twitter.com/OGcAjf0S0f

— Matt Hancock (@MattHancock) June 14, 2019