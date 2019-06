Huawei atrasa lançamento do smartphone dobrável depois de bloqueio dos EUA e da Google

O aguardado The Mate X, um concorrente do Samsung Electronics’ Galaxy Fold, era esperado para este mês de junho, já depois de alguns percalços pelo caminho que motivaram atrasos, mas afinal só deverá ficar disponível em setembro. Os três meses extra de espera foram confirmados por Vincent Pang, responsável pela comunicação do grupo, à margem da conferência WSJ Teh D. Live, em Hong Kong.

Com a guerra comercial entre a China e os EUA em fundo, Pang nega no entanto que este atraso esteja relacionado com as eventuais sanções, apontando antes para testes decisivos que só deverão estar concluídos em agosto. Recorde-se que a administração dos Estados Unidos vai permitir que durante os próximos três meses a Huawei ainda possa atualizar componentes e programas informáticos norte-americanos nos aparelhos que já tenham sido vendidos. Depois do dia 19 de agosto, as sanções impostas pelos Estados Unidos, que determinam que as empresas norte-americanas não podem vender hardware e software à Huawei, entram em vigor.

Em fevereiro, o Observador experimentou o The Mate X, um modelo que que situa nos 2300 euros e que exigiu três anos de trabalho e largos milhares de milhões de euros.

