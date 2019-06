Irina Shayk reaparece em desfile depois da separação de Bradley Cooper

O cenário foi a cidade italiana de Florença e o grande motivo de interesse seria uma apresentação de moda com a rubrica da francesa CR, que é como quem diz o primeiro desfie organizado pela editora francesa Carine Roitfeld, um evento destinado a celebrar os 90 anos da plataforma LuisaViaRoma, uma montra do retalho de luxo. Mas no dia 13 de junho, em plena Piazzale Michelangelo, as atenções estiveram centradas em Irina Shayk.

Depois do anúncio do divórcio de Bradley Cooper, ao fim de quatro anos de união, e de uma passagem pela Islândia (com a manequim russa a partilhar nas suas redes uma foto em fato de banho) eis o regresso às passerelles, mais sexy que nunca.

Irina surge ao lado de outros pesos pesado da indústria, caso das manequins Gigi e Bella Hadid e ainda de Joan Smalls. Num momento, com uma criação em pele, um revelador cai cai com assinatura de Ermanno Scervino, num outro com um look Mugler Archives. Enquanto isso, multiplicam-se as teorias, recuperam-se cronologias da relação de Shayk e Cooper, e as antenas prometem estar ligadas nos próximos passos de cada um dos nomes que acabam de entrar no clube dos solteiros.

Desde que o fim do relacionamento entre Irina Shayk e Bradley Cooper se tornou público, a modelo continua a apostar nas redes sociais. Quatro dias depois das manchetes sobre o divórcio, a russa publicou uma fotografia de fato de banho preto da Intimissimi junto a uma queda de água num cenário verdejante. Esta sexta-feira, na ressaca das passerelles, também se mostrou de minissaia ao lado de cinco sacos da Versace.

Quanto a Bradley Cooper, e a confiar no site TMZ, foi avistado num lounge do Sunset Tower Hotel em Los Angeles, na noite da passada segunda-feira. O ator ainda não surgiu em público desde que se soube do fim do casamento com Irina Shayk e é muito menos ativo nas redes sociais do que a ex-mulher, com quem tem uma filha pequena.

Também está por saber o que levou ao divórcio, embora não faltem teorias. Há quem diga que Christian Carino, 50 anos, ex-noivo de Lady Gaga, está interessado na modelo e que isso não agradou a Bradley Cooper. Também há quem conte a história ao contrário e garanta que é Irina quem tem ciúmes da relação que o ex-marido desenvolveu com Lady Gaga durante as gravações de “Assim Nasce Uma Estrela”.

Mas, ouvidos pela imprensa cor de rosa americana, os amigos do casal garantem que não são os ciúmes os culpados pelo fim do relacionados. A Cosmopolitan afirma que os dois “eram mais parceiros” do que um casal e que a chama esmoreceu com o tempo, o que levou ao término do casamento.

