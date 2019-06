MNE britânico: Responsabilidade por ataques a petroleiros é “quase de certeza” do Irão

O ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, Jeremy Hunt, afirmou esta sexta-feira que a responsabilidade pelos ataques na quinta-feira a dois petroleiros no Golfo de Omã é “quase de certeza” do Irão.

“Condeno os ataques de ontem [quinta-feira] contra dois navios no Golfo de Omã. A nossa própria avaliação leva-nos a concluir que a responsabilidade pelos ataques recai quase de certeza no Irão”, afirmou em comunicado o chefe da diplomacia britânica, secundando a posição dos Estados Unidos.

Jeremy Hunt apelou ao Irão para que acabe com toda a “atividade desestabilizadora”, sublinhando que o Reino Unido “está em estreita coordenação com os parceiros internacionais para encontrar soluções diplomáticas que visem acalmar as tensões”.

Na quinta-feira, um petroleiro norueguês e outro japonês foram atacados quando navegavam no Golfo de Omã, junto ao Estreito de Ormuz, ao largo do Irão.

Os Estados Unidos acusaram o Irão da autoria do ataque, tendo Teerão negado qualquer responsabilidade.

O incidente acentua a tensão gerada entre os dois países, depois de os Estados Unidos terem anunciado a saída do acordo nuclear de 2015 e a aplicação de sanções ao Irão.

