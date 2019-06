Trotinetes da Flash mudam de nome para Circ e chegam à Figueira da Foz

A partir deste sábado, as trotinetes da Flash, startup de micromobilidade de origem alemã presente em oito cidades portuguesas, passam oficialmente a chamar-se Circ, numa estratégia de rebranding para a expansão da marca a outros países. A empresa entra também na Figueira da Foz este sábado, avançou o Dinheiro Vivo e confirmou o Observador junto da Circ.

Depois de alcançar o marco de um milhão de viagens de trotinetes na Europa em quatro meses e meio, o novo nome da empresa foi escolhido “para evocar círculos das rodas em cada uma das suas trotinetes personalizadas” e também para refletir “a natureza circular do serviço”, uma vez que as trotinetes “são projetadas para uso partilhado constante e para circular pela cidade à medida que são transmitidos de pessoa para pessoa”. A mudança surge também numa altura em que a Circ entrou na Alemanha, um dos países com um regulamento mais restrito quanto à entrada deste tipo de serviços.

Queríamos uma identidade que nos representasse verdadeiramente e também a nossa visão de viagens mais seguras, ecológicas e melhor conectadas; um nome que reflita melhor a nossa abordagem para construir ligações entre pessoas e comunidades”, referiu Carlos Bhola, cofundador da Circ, citado em comunicado.

A empresa será também a primeira empresa de micromobilidade a ingressar na União Internacional de Transportes Públicos (UITP), a única associação deste tipo que existe a nível mundial.

Fundada em 2018, a Circ está presente em 21 cidades de sete países, tendo sede em Berlim. Em Portugal, a empresa está presente em oito cidades: Faro, Lisboa, Coimbra, Maia, Almada, Cascais, Gondomar e Matosinhos e tem como concorrentes a Lime, a Voi, a Hive, a Tier, a Bungo, a Bird e a Frog.

