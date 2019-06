Vem aí um Lexus do outro mundo. Literalmente!

Em termos de versatilidade, o novo Lexus QZ 618 Galactic Enforcer joga nos dois tabuleiros. Com apenas um veículo, a Lexus realizou para o próximo episódio da saga “Men in Black” um verdadeiro dois em um, pois a nave espacial transforma-se num vulgar automóvel quando circula entre nós.

Na Terra, surge a mais recente versão do Lexus RC F, uma berlina familiar mas desportiva, que é animada por um motor 5.0 V8 capaz de fornecer 477 cv, para se misturar entre os terráqueos sem dar excessivamente nas vistas. Para se deslocar pela galáxia, surge a versão nave espacial, que promete ser capaz de ir de uma ponta à outra da Via Láctea numa questão de segundos. O que se compreende, pois o seu diâmetro é de “apenas” 105 mil anos-luz.

O Lexus QZ 618 Galactic Enforcer vai ser o carro (e a nave) de serviço do próximo “Men in Black: International”. Se é fã do género e estava a contar com Will Smith e Tommy Lee Jones no papel de protagonistas, esqueça, pois desta vez serão Chris Hemsworth e Tessa Thompson os encarregados da defesa da humanidade contra os extraterrestres. Espera-se que com o sucesso habitual, desde que a série se iniciou em 1997.

