Za’atar. Chef José Avillez fecha restaurante em Lisboa

O chef José Avillez encerrou um dos seus restaurantes, o Za’atar, no início do mês de junho, confirmou o Observador junto do Grupo José Avillez.

O espaço em questão foi inaugurado no final de setembro de 2018, tinha pouco mais de nove meses, e debruçava-se sobre a gastronomia libanesa. O chef libanês Joe Barza foi o homem escolhido pelo líder do bi-estrelado Belcanto, também em Lisboa, para orientar as escolhas gastronómicas desta casa.

Estas parcerias com cozinheiros estrangeiros são um modelo de negócio que Avillez já explorou várias vezes, somando neste momento três espaços a funcionar nesse registo: a Cantina Peruana com Diego Muñoz, a Barra Cascabel com Roberto Ruiz e os recém-inaugurados Rei da China e Casa dos Prazeres com o argentino Estanislao Carenzo).

A opção de encerrar o restaurante, conta a mesma fonte, prende-se com o facto do Grupo sentir que a longo prazo faria mais sentido dar nova utilização a esse espaço. Ficou assegurado que no futuro, “talvez” em 2020, nascerá no mesmo sítio um novo projeto ligado do chef português.

José Avillez é um dos mais destacados cozinheiros portugueses e tem a seu encargo 18 restaurantes espalhados entre Lisboa, Porto e Dubai (recentemente inaugurou a “Tasca” no hotel Mandarin Oriental Jumeira).

