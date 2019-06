10 comparações entre a série ‘Chernobyl’ e as fotos reais do desastre nuclear

“Chernobyl”, o mais recente lançamento da plataforma HBO e uma das séries mais seguidas da atualidade, conta a história do pior acidente nuclear a que o mundo já assistiu. A produção está a causar incómodo junto dos comunistas russos, que chegaram mesmo a apelar às autoridades do país que proíbam a exibição da série: “Se tivermos sentimento de dignidade como povo e como Estado, a Rússia deve dar uma resposta aos criadores da série. Devemos mover causas penais contra o diretor, o argumentista e o produtor executivo da série por calúnias públicas”, reagiu Serguei Malinkovich, um dos dirigentes do Partido Comunista russo.

Se já tinha prometido tomar as atenções de assalto com relatos pormenorizados sobre a atuação do regime soviético após o acidente — que de tão tardia terá resultado em milhares de mortes pela Europa fora –, a reação russa a ‘Chernobyl’ ainda adensou mais a curiosidade do público. Neste momento, e com apenas cinco episódios da primeira temporada lançados, a produção HBO conta com uma classificação de 9,6 no IMDB — que avalia filmes, séries e documentários conforme o parecer nos espetadores.

Foi precisamente no IMDB que o Observador recolheu algumas das cenas mais icónicas da série para as comparar com as fotografias reais tiradas durante e depois do acidente nuclear de Chernoyl. Encontrámos imagens dos engenheiros envolvidos no acidente, o momento em que Pripyat se tornou uma cidade fantasma e como é que os hospitais socorreram as vítimas às primeiras horas da manhã daquele fatídico 26 de abril de 1986.

Veja tudo na fotogaleria.

Continuar a ler