4 feridos em incêndio numa fábrica de bicicletas em Aveiro

Quatro pessoas ficaram feridas na sequência de um incêndio que está a consumir uma fábrica de bicicletas em Oiã, concelho de Oliveira do Bairro, em Aveiro, confirmou o Observador junto dos Bombeiros de Oliveira do Bairro.

Uma dessas vítimas está a ser encaminhada para o Hospital Universitário de Coimbra, enquanto as outras estão a ser assistidos no Hospital de Aveiro.

Os bombeiros combatem as chamas desde 10h45 de sábado, que deflagrou na zona industrial de Oiã e atingiu a fábrica da AvantisBike. De acordo com os Bombeiros de Oliveira do Bairro, “a fábrica está toda tomada pelas chamas”.

Segundo a página do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Aveiro, o fogo está a ser combatido por 89 bombeiros com o apoio de 34 viaturas, vindos de várias corporações, inclusivamente da Cruz Vermelha.

Uma publicação do Jornal da Bairrada no Facebook mostra o incêndio a ser combatido pelos bombeiros por volta das 12h30. É possível ver uma coluna de fumo nas traseiras da fábrica, que fica no lote C-21 da zona industrial de Oiã. Segundo a Proteção Civil, o incêndio está agora em fase de resolução.

