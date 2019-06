Atirar pequena beata pela janela deu multa grande

Em Portugal, discute-se agora a proibição de deitar beatas de cigarro para o chão, o que levanta obviamente problemas de higiene. E se atirar fora restos de cigarros enquanto se caminha é mau, proceder da mesma forma enquanto se conduz eleva essa atitude a um novo patamar, especialmente se circulamos em estradas onde existe um risco de incêndio.

As acções de sensibilização têm um papel importante na educação dos habitantes, condutores ou não, mas recorrendo à velha técnica da cenoura e do pau, se a primeira não funcionar, raramente o segundo falha. Foi o que aconteceu a um condutor canadiano, que circulava numa auto-estrada nos arredores de Victoria.

575 reasons to not throw your lit cigarette out the car window in front of @vicpdcanada. Happened in front of me on the hwy. When asked why, driver replied, "I didn't want my car to burn" as he pointed to his cup holder in console. My response, "Then don't smoke in your car." pic.twitter.com/FhAGJHYX7w

— Del Manak (@ChiefManak) June 9, 2019