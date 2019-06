Bloco repete cabeças de lista em Aveiro e Setúbal. Moisés Ferreira e Joana Mortágua de novo

O deputado do BE Moisés Ferreira vai voltar a ser cabeça de lista do partido às eleições legislativas pelo círculo eleitoral de Aveiro e Joana Mortágua encabeçará de novo a lista por Setúbal, decidiu hoje a Mesa Nacional.

A informação foi transmitida aos jornalistas pela coordenadora nacional do BE, Catarina Martins, no final da reunião Mesa do partido, que decorreu num hotel, em Lisboa.

Tanto Moisés Ferreira (33 anos) como Joana Mortágua (32 anos) chegaram à Assembleia da República nesta legislatura e, caso sejam eleitos, seguem para um segundo mandato.

Moisés Ferreira tem acompanhado o processo da Lei de Bases da Saúde no parlamento e Joana Mortágua tem-se dedicado à área da educação.

O segundo nome da lista a Setúbal é Sandra Cunha, também atual deputada à Assembleia da República.

No círculo eleitoral de Braga regista-se a ausência do deputado Pedro Soares, que foi cabeça de lista em 2015.

Aos jornalistas, Catarina Martins indicou que foi “decisão do próprio não se recandidatar nesta próxima legislatura”.

O cabeça de lista por Braga será José Maria Cardoso, o professor de 58 anos é dirigente do Sindicato dos Professores do Norte e integra a Mesa Nacional do BE.

José Maria Cardoso já tinha sido cabeça de lista pelo círculo de Braga nas eleições legislativas de 2002, segundo candidato em 2005 e 2009 e candidatou-se também em Barcelos nas últimas autárquicas.

O cabeça de lista pelo círculo da Europa será Tiago Pinheiro, 36 anos, que é enfermeiro e está emigrado em Londres, no Reino Unido.

De acordo o partido, a Mesa Nacional tem de aprovar um quinto dos membros de cada lista, nomes que são propostos pelas Assembleias Distritais, sendo que os restantes nomes das listas serão definidos por estes órgãos.

O BE estima que o processo de definição dos candidatos às legislativas fique fechado em 6 de julho, data para a qual está agendada nova reunião da Mesa do partido, órgão máximo entre convenções.

As eleições legislativas estão marcadas para 6 de outubro.

