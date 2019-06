Cristiano Ronaldo terá sido notificado pela justiça americana

A defesa de Kathryn Mayorga estava com dificuldades em notificar Ronaldo, mas o site de entretenimento TMZ garante que a equipa de advogados da modelo já conseguiu que o jogador recebesse a notificação. Para isso, os advogados da modelo terão transferido o processo do tribunal do estado do Nevada para o tribunal federal.

De acordo com o mesmo site, a defesa de Cristiano Ronaldo já respondeu, pedindo autorização ao tribunal para anexar um documento com a justificação do pedido de arquivamento.

A modelo Kathryn Mayorga acusa Ronaldo de violação, em 2009, num quarto de hotel em Las Vegas. O futebolista nega as acusações.

A notícia surge depois de a época de Ronaldo já ter terminado, culminando com a final da Liga das Nações, jogada no Porto, entre Portugal e Holanda.

