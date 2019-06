Dois militares da GNR alvejados em Coimbra em operação de fiscalização de trânsito

Dois militares da GNR ficaram feridos na madrugada deste sábado durante uma operação de fiscalização rodoviária na zona de Cernache, distrito de Coimbra, segundo a GNR e o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Coimbra.

Segundo este CDOS, os dois militares “foram atingidos com disparos de arma de fogo”, considerados “feridos leves”, acrescentando que o alerta foi dado pela 1h10, para uma ocorrência no Itinerário Complementar 2 (IC2), junto ao posto de combustível da Repsol, na freguesia de Cernache.

O comando da GNR explicou à Lusa, por seu lado, que apenas um dos militares foi transportado para o hospital “aparentemente ferido com os estilhaços do vidro” da janela da viatura da GNR, atingida pelo disparo do automóvel que desrespeitou a ordem para parar, inverteu a marcha no IC2 e disparou contra a patrulha dos militares.

A viatura, com “dois a três indivíduos”, colocou-se depois em fuga.

A GNR acrescentou que o militar ferido está ainda em observação e a realizar exames no hospital.

A investigação, como envolve o uso de arma de fogo, passou para a Polícia Judiciária.

No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Condeixa-a-Nova e duas patrulhas da GNR, indicou o CDOS de Coimbra.

