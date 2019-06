Gedson Fernandes festejou o título, foi ao Mundial Sub-20, partiu de férias e vai ser agora operado

Começou a época da melhor forma, acabou da pior maneira e quando já estava de férias: Gedson Fernandes vai ser operado na próxima segunda-feira a uma fratura no quinto metatarso do pé direito.

A informação foi adiantada pelo Benfica este sábado através de uma curta nota no seu site oficial, não especificando a altura em que o problema foi contraído nem o tempo estimado de paragem do jovem médio português.

Aposta desde o início da temporada de 2018/19 por parte de Rui Vitória, Gedson Fernandes terminou a temporada com um total de 46 jogos oficiais realizados pelo Benfica entre Campeonato, Taça de Portugal, Taça da Liga, Liga dos Campeões (fase de qualificação e grupos) e Liga Europa. O médio marcou três golos, frente a Fenerbahçe, Sertanense e Bayern.

No final da época, que terminou com a conquista do título pelo conjunto agora comandado por Bruno Lage, o jogador formado no Seixal foi uma das opções de Hélio Sousa para o Campeonato do Mundo de Sub-20, tendo entrado como titular nos três jogos da fase de grupos de Portugal contra Coreia do Sul, Argentina e África do Sul. Antes, Gedson tinha feito a estreia pela Seleção A em dois particulares realizados frente a Croácia e Escócia.

Gedson Fernandes, que chegou aos encarnados com 11 anos vindo do Ponte Frielas e fez toda a formação no clube, renovou contrato no final de agosto de 2018 até 2023, ficando com uma cláusula de rescisão de 120 milhões de euros.

