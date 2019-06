Morreu youtuber que conduzia a moto com os pés enquanto enviava SMS

Artem Boldyrev, um russo de 34 anos, era conhecido por Bolt. Amante de veículos de duas rodas, publicava regularmente vídeos no seu canal de YouTube Moto Nexus, onde tinha mais de 300.000 seguidores. O seu último trabalho versou sobre a Indian Chieftain, uma chopper americana, concorrente das Harley-Davidson.

Naquele que parece ser o seu último vídeo, Boldyrev surge aos comandos de uma BMW conduzindo com os pés, isto enquanto alegadamente escrevia mensagens no seu telemóvel. Em outra ocasião, foi visto numa outra moto da marca alemã, conduzindo-a a partir do assento traseiro.

As últimas imagens de Boldyrev foram recolhidas pelo próprio e enviadas para o seu amigo Evgeny Matveev minutos antes de morrer, ao embater de frente num Fiat que se deslocava em sentido contrário. Matveev informou que o vídeo lhe foi enviado às 14h15.

No derradeiro vídeo, Boldyrev afirma que “a maioria dos problemas são devidos ao facto de eu me estar a cagar”.

