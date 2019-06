Pelo menos 35 combatentes mortos em ataques na Síria, 26 deles do regime

Pelo menos 35 combatentes, dos quais 26 pró-regime, morreram este sábado no noroeste da Síria em ataques aéreos e combates que opõem o exército sírio e aliados aos grupos rebeldes.

Segundo a organização não-governamental (ONG) Observatório Sírio dos Direitos Humanos, ataques aéreos da aviação sírio e russa e também combates no norte da província de Hama provocaram a morte de 26 combatentes do regime e de nove combatentes dos grupos rebeldes.

Na sexta-feira, o Observatório tinha já anunciado que na véspera pelo menos 28 pessoas, sete delas civis, haviam sido mortas em bombardeamentos do regime sírio e do aliado russo no noroeste da Síria.

