Primeira missa na catedral de Notre-Dame depois do incêndio a 15 de abril. Fiéis obrigados a usar capacete

A primeira missa celebrada na Catedral de Notre-Dame não é aberta a todos os fiéis. Apenas um pequeno grupo, por questões de segurança, entrou este sábado na catedral que foi devastada por um incêndio a 15 de abril. A celebração está a decorrer numa capela atrás do coro, um lugar considerado “seguro”, ainda que os presentes estejam obrigados a usar um capacete de segurança. Mas é possível assistir à missa através da televisão católica ‘KTO’, que está em direto também através do Youtube.

A data escolhida coincide com as comemorações da dedicação do altar da catedral, que ocorreu a 16 de junho. Os responsáveis pela catedral de Notre-Dame esperam que, ainda esta semana, seja também aberta ao público parte do pátio fronteiro ao monumento, permitindo a aproximação dos parisienses e dos turistas.

No entanto, a decisão final caberá às autoridades civis, e nomeadamente ao general Jean-Louis Georgelin, que o Presidente francês, Emmanuel Macron, incumbiu de dirigir as obras de restauro.

