Turista morre na Suíça à passagem de uma tempestade. Estradas inundadas, árvores caídas e metro evacuado

Uma intensa queda de chuva e granizo atingiu na tarde deste sábado os cantões de Genebra e Vaud, na Suíça, tendo provocado um morto. De acordo com a informação avançada pela Rádio e Televisão Suíça (RTS) a mulher, turista, estaria a passear num barco no lago Léman, que se afundou em consequência do mau tempo. O alerta para a situação foi dado por um homem que estaria ela na altura em que o barco se virou, mas que conseguiu nadar até à margem.

Apesar de ter sido emitido um alerta a todo o país para a possibilidade de fortes aguaceiros entre as 17h e as 20h (16h e 19h em Portugal), e de ventos com intensidade superior a 100km/h, os relatos de maiores perturbações chegam dos cantões de Genebra e Vaud.

Além de estradas inundadas, em Laussanne a linha do metro M2 teve de ser evacuada. Em Bavois, o piso da autoestrada ficou transformado numa corrente de lama e um pouco por todo o país há relatos de árvores caídas e várias imagens da queda de granizo.

