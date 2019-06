Argentina e Uruguai ficaram sem luz. Normalização “pode demorar algumas horas”

O Governo argentino, citado pelos jornais La Nacion e Clarín, já informou que o apagão na Argentina e no Uruguai foi um “colapso”, prevendo que a normalização possa “levar algumas horas”. Num curto comunicado, a Secretaria da Energia afirmou que o serviço elétrico, que foi interrompido às 7:07 locais (11:07 em Portugal), já foi iniciado nas regiões de Cuyo, NOA e Comahue e que está em curso a resolução do problema com vista a uma recuperação total.

O jornal Clarín cita ainda declarações do subsecretário da Proteção Civil, Daniel Russo, a uma televisão argentina, que refere ter recebido informação de que pode levar “entre 6 a 8 horas para restabelecer o serviço”. O responsável diz que “já foi restabelecido nalgumas partes do sul do país”.

A companhia elétrica Edesur revelou no twitter ao final desta manhã que “uma falha enorme no sistema de interconexão elétrica deixou toda a Argentina e o Uruguai sem eletricidade”. Para lá da Argentina e do Uruguai, que juntos têm cerca de 48 milhões de habitantes, foram afetadas partes do Brasil, do Paraguai e do Chile.

A BBC lembra que hoje é dia de eleições locais nalgumas partes da Argentina.

Una falla masiva en el sistema de interconexión eléctrica dejó sin energía a toda la Argentina y Uruguay. Ampliaremos con más información. #SinLuz #CortedeLuz — Edesur Argentina (@OficialEdesur) June 16, 2019

Em atualização

