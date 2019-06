“Gratidão, orgulho e recompensa a quem trabalhou para recuperar identidade”: as reações ao título do Benfica

Se os cinco jogos da final da Liga de futsal já tinham sido eletrizantes, os últimos cinco segundos do último encontro não podiam ser diferentes: com um livre próximo da área descaído na esquerda, Merlim assistiu Cavinato, o remate do italo-brasileiro acabou por bater no poste e sair e começou logo aí a festa do Benfica, que fez a reposição de bola para Guitta e queimou aí os derradeiros momentos da quarta decisão na “negra” entre rivais lisboetas. No final, houve lágrimas, emoção, muita festa e um momento de tensão entre Gonçalo Alves, ex-jogador e diretor dos encarnados que passou por Alvalade, e Nuno Dias, treinador dos leões antes do reconhecimento de todas as partes da justiça do triunfo das águias nesta série do playoff.

Por uns centímetros. Futsal é extraordinário mas hoje… F******. pic.twitter.com/q7KkQ1HNhn — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) June 16, 2019

“Sentimento? Gratidão pura! Orgulho enorme, incalculável. É uma reconquista e uma recompensa de quem trabalhou para recuperar a identidade, perante um grande Sporting”, começou por referir Joel Rocha, técnico do Benfica, na zona de entrevistas rápidas da RTP na quadra do Pavilhão da Luz. “O que fez a diferença foram sempre elementos muito pequenos. Há um grande equilíbrio nas duas equipas, jogam a uma dimensão mundial. É uma reconquista em forma de recompensa, por tão bem que trabalhámos esta época. Tenho de agradecer à pessoa que representa o nosso clube e o nosso universo, o presidente, que nos momentos difíceis disse que íamos conseguir”, acrescentou ainda, antes de alargar esse reconhecimento “aos jogadores e aos adeptos”. “Estou grato a todos eles, esta conquista é deles”, concluiu.

Já Nuno Dias, que viu gorada a possibilidade de assegurar o primeiro tetracampeonato da história do futsal, admitiu o arranque em falso da equipa verde e branca na decisão da Luz. “Hoje demos uma parte de avanço ao Benfica. Não entrámos bem e o Benfica aproveitou para se colocar em vantagem. Depois reagimos bem mas voltámos a vacilar. Na primeira parte não estivemos bem, não quisemos jogar e vi a equipa algo amorfa. O resultado final acaba por ser determinado por isso. Fomos penalizados por não termos tido a intensidade que gostávamos de ter tido. Parabéns ao Benfica. Agora vamos descansar e para o ano cá estaremos”, analisou na flash interview após o triunfo dos encarnados na “negra”.

Também Luís Filipe Vieira, presidente das águias que não esteve presente esta tarde na Luz, deixou uma mensagem à equipa encarnada através do site oficial do clube. “Parabéns a toda a estrutura dirigente, equipa técnica liderada por Joel Rocha e jogadores por esta brilhante reconquista do título de campeão nacional de futsal! Vibrante e incansável o apoio dos nossos adeptos num extraordinário jogo disputado por duas equipas de enorme qualidade que muito dignificaram a modalidade. Carrega, Benfica!”, destacou o número 1 do Benfica.

De referir que, num jogo de alto risco com lotação esgotada na Luz (as cadeiras vazias em alguns setores eram “compensados” por zonas onde havia mais adeptos, sobretudo onde se concentravam as claques encarnadas), e apesar de alguns momentos de maior tensão na quadra rapidamente sanados e de interrupções para limpeza do piso, tudo decorreu dentro da normalidade, com a polícia a reforçar no final a bancada onde se concentravam os adeptos verde e brancos para que a rede atrás da baliza não fosse puxada, num momento resolvido também com grande celeridade.

