Grupo central dos Açores sob aviso laranja e grupo oriental sob aviso amarelo

O grupo central dos Açores está sob aviso laranja, devido a precipitação forte, acompanhada de trovoada, e o alerta amarelo que vigorava até às 18h00 no grupo oriental foi estendido até às 00h00.

Em comunicado, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), alerta que, até às 21h00 deste domingo, o grupo central do arquipélago dos Açores está sob aviso laranja, devido à previsão de chuva forte, acompanhada de trovoada.

No grupo, composto pelas ilhas da Terceira, Graciosa, S. Jorge, Faial e Pico, a chuva deverá acalmar a partir das 21h00, mas mantém-se o aviso amarelo até às 00h00 de segunda-feira, a que acresce um aviso amarelo devido a ventos fortes, com direção sul a rodar para noroeste, entre as 12h00 de domingo e as 00h00.

Para as ilhas do grupo oriental, São Miguel e Santa Maria, o aviso amarelo devido a precipitação emitido no sábado, que previa ocorrência de chuva forte até às 18h00, foi estendido até às 00h00 de segunda-feira, tendo sido emitido também um alerta amarelo devido a rajadas fortes com direção de sudoeste entre as 15h00 e as 21h00 deste domingo.

Segundo informa o IPMA, estas ocorrências devem-se a “uma depressão com um sistema frontal associado” que “irá provocar precipitação forte que poderá ser acompanhada de trovoada e que será mais intensa nas próximas horas no Grupo Central”.

O aviso laranja é o segundo mais grave de uma escala de quatro e é emitido para uma “situação meteorológica de risco moderado a elevado”, já o viso amarelo é o segundo menos grave e é emitido quando as condições meteorológicas representam um “risco para determinadas atividades”.

O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores recomenda medidas de autoproteção, como limpar os sistemas de drenagem ou evitar circular nas estradas sem necessidade.

