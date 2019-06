Há cada vez mais juízes com notas elevadas. Oito em cada dez têm “muito bom” ou “bom com distinção”

Dos 379 juízes alvo de inspeção por parte do Conselho Superior da Magistratura no ano passado, 205 tiveram classificação de “muito bom” e 106 “bom com distinção”. Dos restantes, 28 foram considerados bons, sete tiveram “suficiente” e dois “medíocre”. Houve ainda 31 casos que estavam pendentes ou suspensos.

Os números divulgados pelo JN permitem, por isso, concluir que 82% dos juízes tiveram “bom com distinção” ou “muito bom” em 2018. É a proporção mais elevada dos últimos 6 anos, segundo estes dados, depois de ter atingido 71% em 2016 e 2017, 69% em 2015, 63% em 2014, e 67% em 2013.

Entre os procuradores da República, inspecionados pelo Conselho Superior do Ministério Público, 73% tiveram no ano passado “bom com distinção” ou “muito bom”, também a maior proporção dos últimos anos. Tinham sido 64% em 2017; 72% em 2016; 69% em 2015 e 67% em 2015.

O Jornal de Notícias nota que o regulamento de inspeções prevê a concessão das duas notas mais elevadas para quem conseguir “celeridade, produtividade e eficiência invulgares”. E lembra que estas classificações são decisivas para a promoção de magistrados, para eventuais transferências de lugar e para aumentos remuneratórios.

