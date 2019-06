Harry e Meghan comemoram o primeiro dia do pai com o bebé Archie e partilham fotografia

Os duques de Sussex, Harry e Meghan, voltam a publicar uma imagem do filho, desta vez para comemorar o dia do pai que se celebra, este domingo, no Reino Unido. Na imagem é possível ver a pequena mão de Archie a segurar no dedo do pai Harry, enquanto está ao seu colo.

Em poucos minutos a publicação já recebeu quase 270 mil ‘likes’ na rede social e as mensagens de parabéns e alegria não param de chegar à caixa de comentários.

Os duques de Sussex utilizaram a legenda da fotografia para desejar um “Feliz dia do pai” a todos, recordando em especial Harry já que esta é a primeira vez que o Duque comemora este dia.

Continuar a ler