Presidente do BCP defende fim do sigilo bancário nas comissões de inquérito

“É importante que em sede de Comissões Parlamentares de Inquérito possa não haver sigilo bancário porque os deputados estão a fazer perguntas que são legítimas para apurar a verdade, mas sabem que do outro lado está alguém sujeito ao sigilo bancário e que não pode responder”, defende Miguel Maya, em entrevista ao Jornal de Negócios e à Antena 1.

O presidente executivo do BCP considera que “o sigilo bancário tem imenso valor, mas há momentos em que outras coisas podem ter mais valor”. Apesar de referir que o sigilo bancário é um tema que merece preocupação, Miguel Maya diz que “se queremos apurar a verdade, não pode haver esse tipo de constrangimentos”.

Na entrevista ao Negócios e à Antena 1, questionado sobre os baixos spreads (margens de lucro) praticados pelos bancos, Miguel Maya responde que “neste momento o sistema está com enorme liquidez”, o que, na opinião do presidente do BCP, “é um bom problema”. “Há uma concorrência enorme pelas boas operações e os ‘spreads’ estão a demonstrar essa oferta”, afirma Miguel Maya.

