A Rádio Observador está a chegar. Veja aqui como vai ser

“Rádio Observador. Aconteça o que acontecer.” É a frase da estação que muito em breve vai poder ouvir em 98.7 FM na Grande Lisboa, a curto prazo também no Grande Porto e noutras zonas do país, e online, em qualquer lugar. Sempre a contar o que se passa no mundo, em noticiários de 30 em 30 minutos, 24 horas por dia, ou interrompendo a programação para emissões especiais quando a atualidade o justificar. Queremos fazê-lo num tom informal e descontraído, e com a credibilidade e a informação de referência do Observador.

As manhãs na antena arrancam com a Maria João Simões (ex-apresentadora da SIC e da RTP e ex-locutora das manhãs da RFM e da Comercial), a Carla Jorge de Carvalho (que depois de 18 anos como pivô da SIC Notícias regressa assim à rádio, onde começou a carreira), o Paulo Ferreira (que integrou as direções da RTP, do Público e do Jornal de Negócios) e a Judite França (que dirigiu a Agência Financeira e foi até há pouco tempo grande repórter da TVI).

Pelas manhãs vão passar diariamente o José Manuel Fernandes, com a sua opinião ContraCorrente; o Miguel Pinheiro vai apontar todas as manhãs o Bom, o Mau e o Vilão; a Filomena Martins vai escolher as histórias mais surpreendentes noutros fusos horários, na rubrica Jet Lag; o Pedro Sousa, comentador do Canal 11, ex-editor de Desporto da Renascença e ex-comentador da TVI, vai analisar de segunda a sexta as principais histórias de desporto, e o humorista David Cristina vai dizer, enfim, disparates, para nos fazer rir.

Ao fim da tarde, o editor executivo Ricardo Conceição, que esteve 20 anos na Renascença, e a Ana Filipa Rosa, ex-animadora da RDP Internacional e da rádio Zig Zag, vão acompanhá-lo no regresso a casa, conversando sobre as principais histórias com os jornalistas da redação do Observador que melhor dominam esses temas e que os estiveram a tratar ao longo do dia. Todas as tardes recebem o psicólogo e psicanalista Eduardo Sá, que vai estar à conversa e a virar do avesso os pais e os filhos, e tudo o resto que faz parte dos nossos dias e que, muitas vezes, não sai nos jornais.

Entre os programas semanais, destacamos por agora “E o resto é História”, da autoria do historiador Rui Ramos e do jornalista João Miguel Tavares, que pretendem, nas palavras dos próprios, “extirpar a História (sobretudo a de Portugal) do seu registo poeirento e gongórico, tornando-a aquilo que ela merece ser: fascinante, apaixonante, acessível, discutível, polémica (se for preciso) e um instrumento precioso para compreender o mundo em que vivemos”. O tom será obviamente informal, como no resto da emissão, e Rui Ramos faz no fim do vídeo uma promessa inusitada, caso o programa se torne um sucesso: envolve uma tatuagem.

Esta é apenas uma pequena amostra do que aí vem. Muito em breve, teremos mais novidades. Estamos quase no ar.

Continuar a ler